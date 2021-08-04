«На этом концерте я исполняю песню не на украинском языке. Персонажу Верка Сердючка в этом году, как и независимой Украине — 30 лет. Конечно, важно, чтобы в этом концерте все звучало на украинском языке. Это правильно. Хотя, ситуация сложная», — сказал Данилко.
Других пояснений относительно языка исполнения артист не дал. Не стал артист раскрывать и все секреты о том, что именно он собирается исполнять.
«Я хотел попурри. Но оно не очень лепилось, получалось какое-то рваное для меня. Легко скомбинировать песни "Ласкового мая", потому что все они в одной гармонии, ритме и темпе. А я люблю, когда в попурри песня перетекает одна в одну. Поэтому, чтобы не было рваной истории это будет "спешл" от Сердючки. Но сколько песен будет, я вам не скажу», — ответил Данилко.
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Андрею Данилко — 47 лет, он известен образом поющей проводницы Верки Сердючки, персонажу уже почти 30 лет. Долгое время артист выступал с юмористическими номерами, но позже Сердючка запела, и ее композиции очень быстро стали народными хитами.
В 2018 году Данилко отказался от образа проводницы, заявив, что она ему смертельно надоела, однако периодически звезду приглашают на различные мероприятия именно в этом амплуа.