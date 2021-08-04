Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный образом задорной проводницы Верки Сердючки 3 августа дал интервью изданию Vesti.ua, в котором рассказал о предстоящем праздничном концерте к дню независимости своей страны

«На этом концерте я исполняю песню не на украинском языке. Персонажу Верка Сердючка в этом году, как и независимой Украине — 30 лет. Конечно, важно, чтобы в этом концерте все звучало на украинском языке. Это правильно. Хотя, ситуация сложная», — сказал Данилко.

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«Я хотел попурри. Но оно не очень лепилось, получалось какое-то рваное для меня. Легко скомбинировать песни "Ласкового мая", потому что все они в одной гармонии, ритме и темпе. А я люблю, когда в попурри песня перетекает одна в одну. Поэтому, чтобы не было рваной истории это будет "спешл" от Сердючки. Но сколько песен будет, я вам не скажу», — ответил Данилко.

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Андрею Данилко — 47 лет, он известен образом поющей проводницы Верки Сердючки, персонажу уже почти 30 лет. Долгое время артист выступал с юмористическими номерами, но позже Сердючка запела, и ее композиции очень быстро стали народными хитами.

В 2018 году Данилко отказался от образа проводницы, заявив, что она ему смертельно надоела, однако периодически звезду приглашают на различные мероприятия именно в этом амплуа.