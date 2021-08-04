Британские врачи заявили: все дело в высоком содержании в шоколадках сахара и насыщенных жиров. И если о вреде первого знают, кажется, все без исключения, то про влияние второго открытой информации довольно мало.
Между тем, избыток насыщенных жиров повышает уровень негативных липопротеинов низкой плотности, то есть одного из основных переносчиков холестерина в крови. А значит, результатом передозировки шоколада может стать инсульт.
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Чтобы ничего подобного не произошло, диетологи рекомендуют съедать в день не более 56 граммов шоколада. Причем предпочтение, советуют специалисты, стоит отдать сладостям с максимальным содержанием какао и минимумом сахара и жиров.