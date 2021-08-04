Специалисты Британского фонда сердца предостерегли от чрезмерного потребления шоколада. По их информации, излишки этого лакомства в организме приводят к риску возникновения болезней сердца, гипертонии, диабета и даже некоторых видов рака. В среду, 3 августа, медиков процитировал «Московский комсомолец»

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Между тем, избыток насыщенных жиров повышает уровень негативных липопротеинов низкой плотности, то есть одного из основных переносчиков холестерина в крови. А значит, результатом передозировки шоколада может стать инсульт.

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Чтобы ничего подобного не произошло, диетологи рекомендуют съедать в день не более 56 граммов шоколада. Причем предпочтение, советуют специалисты, стоит отдать сладостям с максимальным содержанием какао и минимумом сахара и жиров.