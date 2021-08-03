Украинский юморист Владимир Моисеенко, известный как участник дуэта «Кролики» с Владимиром Данильцом, стал гостем программы Снежаны Егоровой, где ответил в том числе на вопрос о том, как долго на Украине продлится «то, что сейчас происходит». Полная версия интервью вышла на днях на YouTube

Ведущая спросила у артиста, долго ли, на его взгляд, в стране может продлиться та ситуация, которая «сейчас происходит».

«Очень надеюсь, что нет, очень хочу надеяться», — ответил Моисеенко.

Ранее оба представителя дуэта «Кролики» рассказывали, что в последние годы в родной стране дела с концертами у них идут не очень хорошо, потому что артистов местные радикалы нарекли предателями.

В интервью Егоровой Моисеенко также рассказал, что в последний год выступить на Украине дуэту не удалось, зато «Кролики» уже дали несколько концертов в США, Финляндии, Германии, кроме того, юмористов всегда рады видеть почти во всех странах бывшего Советского Союза.

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Владимир Моисеенко — украинский юморист, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» в тандеме с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.