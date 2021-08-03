Украинский юморист Владимир Моисеенко, известный как участник дуэта «Кролики» с Владимиром Данильцом, на днях стал гостем YouTube-программы «Снежная лавина» Снежаны Егоровой, в которой рассказал об отношении к вышиванкам и ответил на вопрос, считает ли себя русским человеком

«Вот это вопросик! Я считаю себя украинцем, но я русский украинец, у меня все корни тут, и я никуда в другое место жить не поеду и никому не позволю что-то мне навязывать», — сказал артист частично по-русски, а частично по- украински.

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«Ты отправляешь, а ты вообще кто? По какому праву ты будешь рассказывать мне, что мне делать? Ты кто мне?» — ответил Моисеенко.

Он заострил внимание на том, что будет делать то, что считает нужным, в том числе не собирается надевать вышиванку только потому, что от него это требуют. Ведь навязать любовь к родине невозможно, заявил юморист, все должно идти от души.

«В 2011 году у нас команда 16 человек из города Киева полетела в Мюнхен на Октоберфест, мы заранее договорились… абсолютно разных слоев: молодые политики, бизнесмены, артисты… мы заранее договорились, что мы идем на Октоберфест в вышиванках. В 11 году! Мы зашли колонной в этих вышиванках, нам аплодировали стоя. Вот так, когда это не потому, что надо, а мы захотели», — рассказал артист.

А сейчас, признался Моисеенко, у него нет желания надевать вышиванку, потому что «стадом не интересно, никого не хочу обидеть». Артист подчеркнул, что культуру нельзя насаждать насильно, это вызывает только отрицание.

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Владимир Моисеенко — украинский юморит, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» в тандеме с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.