«Где-то на Запорожском рынке. Огурцов надо?», — говорится в подписи.
На записи продавец набирает в рот воду и опрыскивает огурцы, чтобы блестели, потом растирает воду по овощам руками.
Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее. Так, в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». А в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабку с использованным лейкопластырем внутри.