Telegram-канал «Шептун» 2 августа опубликовал компрометирующую видеозапись, сделанную на украинском рынке

Украинцев научили, когда лучше сажать огурцы на рассаду © СС0, pixabay говорится в подписи.

На записи продавец набирает в рот воду и опрыскивает огурцы, чтобы блестели, потом растирает воду по овощам руками.

Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее. Так, в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». А в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабку с использованным лейкопластырем внутри.