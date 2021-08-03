Врач-педиатр, писатель и популярный телеведущий Евгений Комаровский заявил, что не хочет нарушать закон о тотальной украинизации, поэтому отказался от врачебной практики в клинике за деньги. Об этом 2 августа он заявил в интервью с Василием Головановым на телеканале «Украина 24»

«Если мне нужно вести прием, значит, мне нужно кучу новых документов оформлять… получить разрешения, вести документацию на украинском языке… И разговаривать тоже должен. Язык же медицины у нас какой? Украинский. То есть, я в городе (Харьков — ред.), где 90% людей и все мои пациенты говорят по-русски, должен с ними общаться [на украинском] по закону… Я не хочу нарушать закон. Зачем они мне нужны все?… Мне это не надо», — заявил он.

При этом он отметил, что он и его врачи, которые могут проконсультировать своих друзей «не берут ни копейки». Кроме того педиатр рассказал, что приемы в его клинике больше «не имеют экономического смысла».

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.