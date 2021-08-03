Егорова поинтересовалась у артиста, считает ли он, что у Украины есть будущее, сначала Моисеенко ответил: «Я очень надеюсь, что есть», но после небольшого раздумья сказал так:
«Есть, потому что у нас огромное количество умных, толковых, к сожалению, не так образованных, как хотелось бы, но мы стараемся со своей стороны максимально нивелировать этот недостаток. Замечательные дети у нас — умные, толковые, мыслящие, очень много чего хотящие, что немаловажно, не собираются на клубнику», — сказал артист.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СЕВАСТОПОЛЬ-2: ПАУК ИЗ «КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА» РАСКРЫЛ ПРАВДУ О СВОЕЙ МИССИИ В ЧЕРНОГОРИИ.
Владимир Моисеенко — украинский юморист, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.