Украинский юморист Владимир Моисеенко, известный как участник дуэта «Кролики» с Владимиром Данильцом дал интервью ведущей Снежане Егоровой, в котором ответил на вопрос: есть ли будущее у Украины. Видео появилось на днях на YouTube

Режиссер Снежкин объяснил, как спасти российский кинематограф и что делать с украинским © кадр из видео Украина.ру

«Есть, потому что у нас огромное количество умных, толковых, к сожалению, не так образованных, как хотелось бы, но мы стараемся со своей стороны максимально нивелировать этот недостаток. Замечательные дети у нас — умные, толковые, мыслящие, очень много чего хотящие, что немаловажно, не собираются на клубнику», — сказал артист.

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Владимир Моисеенко — украинский юморист, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.