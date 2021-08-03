Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий дал интервью Украина.ру, в котором в том числе рассказал о том, что готовил госпереворот в Черногории, за что получил «137 лет тюрьмы»

«В 2016 году мне нужно было совершить миссию в Черногорию, потому что там была сложная ситуация, начиналась война в Сирии, соответственно, наши корабли из Средиземного моря дичайше бомбили ее калом и напалмом. А представьте себе, если матросы и контрадмиралы будут месяцами болтаться на волнах, они там с ума могут сойти, здесь нужен был порт, а этот порт нужен был в Адриатике, чтобы Адриатику контролировать. Черногория собиралась вступить в НАТО, то есть перекрывала путь к морю в Сербии и соответственно тогда бы мы не смогли в городе Бар или Будве построить Севастополь-2, что хотел сделать наш начальник, и соответственно с этой миссией я отправился в Черногорию», — рассказал Паук.

Война за борщ с Украиной: Россия нанесла ответный удар © Пресс-служба администрации Краснодарского края

Троицкий утверждает, что планам помешал предатель, но несмотря на это музыканту все равно «впаяли 137 лет тюрьмы» за призывы к беспорядкам, а еще «американские спецслужбы, которые руководят правительством Черногории боялись, что я передам карты, на которых отмечены схроны с РПГ-5 и других оружием, заныканным в черногорских горах повстанцам».

Все это со слов музыканта, а если верить документально подтвержденным источникам, Троицкий в 2016 году был осужден в Черногории на 10 месяцев лишения свободы за поджог дома местного жителя, у которого артист арендовал жилье.

В 2017-м Паук написал в сроцсетях, что сбежал из черногорской тюрьмы, а по информации СМИ покинул ее легально после апелляции адвоката.

Кроме того, в 2002 году против Троицкого было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», и осенью 2003-го он был направлен на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского, но спустя три недели музыканта отпустили оттуда, признав нормальным.

Известен Паук и как опытный кандидат в мэры — он много раз баллотировался на пост главы разных подмосковных городов и одни выборы даже выиграл — в Запрудне — но сам же отказался, заявив, что поселок неперспективный.

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«Коррозия металла» — российская трэш-метал группа, скандально известна вызывающими текстами и эпатажными сценическими выступлениями.