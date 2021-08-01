Астрологи назвали, кто из знаков Зодиака не способен на искренние чувства, в том числе любви и глубокой привязанности. Такую подборку 30 июля опубликовали Vesti-ua.net

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Тройку возглавляют Козероги, это люди закрытые и корыстные, в душу редко кого пускают, а вот используют людей довольно часто, поэтому астрологи советуют не ждать от них огня. В компании с таким возлюбленным в отношениях будет царить холодность и сдержанность.

Близнецам любить мешает другое качество характера — непостоянство, поэтому выбрать достойный объект для любви им крайне сложно, часто это не происходит никогда.

И наконец, Тельцы слишком любят себя, чтобы выделить в своем сердце место еще для кого-то. Астрологи таких людей называют потребителями, которые берут от других все, что могут и делают это безвозмездно.