Эксперты по звездам смогли выделить всего три знака, представители которых редко испытывают искренние чувства и от кого не стоит ждать пламенной любви.
Тройку возглавляют Козероги, это люди закрытые и корыстные, в душу редко кого пускают, а вот используют людей довольно часто, поэтому астрологи советуют не ждать от них огня. В компании с таким возлюбленным в отношениях будет царить холодность и сдержанность.
Близнецам любить мешает другое качество характера — непостоянство, поэтому выбрать достойный объект для любви им крайне сложно, часто это не происходит никогда.
И наконец, Тельцы слишком любят себя, чтобы выделить в своем сердце место еще для кого-то. Астрологи таких людей называют потребителями, которые берут от других все, что могут и делают это безвозмездно.