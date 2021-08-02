Билеты на концерт в День независимости Украины в «Олимпийском» уже появились в продаже. Об этом 2 августа на форуме «Украина 30. Имидж Украины» сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Ляшко попросил украинцев не пить в День независимости © CC0, Pixabay Ивана Марчука.

Артисты, которые примут участие в праздничном концерте, уже определены, это София Ротару, Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, Виктор Павлик, Руслана, Потап, Оля Полякова, Верка Сердючка, Джамала, Монатик, группы «Вопли Видоплясова», «Братья Гадюкины», «Океан Эльзы», «Gо_A», Kazka, Kyiv Symphony Orchestra, Национальный академический ансамбль имени Вирского и другие, всего 30 имен и названий.

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Увидеть мероприятие смогут не только зрители, купившие билеты в «Олимпийский», транслировать концерт будут на центральных телеканалах и на установленном на центральной площади Киева — Майдане Независимости — экране. Старт мероприятия запланирован на 18:00 24 августа.