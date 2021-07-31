Суть конфликта

«Стирают из истории»: Green Grey не пускают на День независимости Украины
«Стирают из истории»: Green Grey не пускают на День независимости Украины
© Green Grey/Фейсбук
Во вторник, 27 июля, музыканты сообщили, что их группу вычеркнули из списков выступающих на концерте к Дню независимости. Хотя изначально коллектив туда приглашали.

«И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! Все наши достижения были под флагом Украины, и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "политической целесообразностью" нас пытаются стереть из истории Украины. Да, мы поем на русском, но стоит ли отдавать все русскоязычное культурное наследие России?!» — говорилось в публикации Green Grey.

В Офисе президента (ОП) опровергли информацию о том, что причина — в русском языке песен. Отмена выступления — результат неуважения к украинскому народу и языку, подчеркнули в ОП, сославшись на один из последних постов фронтмена коллектива, в котором он высказался о языковом законе с использование среднего пальца.

«Мой ответ языковому закону — чимчикуй за мавчиками», — отметил в той публикации Мурик (Дмитрий Муравицкий). Поясним: последняя часть фразы — непереводимое выражение, по сути заменяющее посыл по известному адресу.

«Чимчикуй за мавчиками»: Офис Зеленского поставил на место группу Green Grey
«Чимчикуй за мавчиками»: Офис Зеленского поставил на место группу Green Grey
© Green Grey/Инстаграм
Заявление ОП артист решил не оставлять без ответа и написал еще один пост, подробно разобрав каждый пункт обвинений в свой адрес.

«По поводу неуважения к украинскому народу, то как говорится, чья бы корова! Неуважение — это ваши грабительские тарифы ЖКХ, ваши заявления типа 5000 гривен — это не бедность, это роющиеся в мусорных баках и просящие милостыню пенсионеры. Это уже массовое явление, вот это — неуважение ко всему украинскому народу», — написал он.

По поводу претензий к фразе «чимчикуй за мавчиками» Муравицкий заявил, что таким образом выразил свое отношение не к украинскому языку, а «мовному закону, так что не надо вот это "ля-ля"».

Музыкант также подчеркнул, что в репертуаре его коллектива довольно много композиций на украинском языке, поэтому и это обвинение Офиса «мимо кассы».

«Я чту конституцию Украины и уголовный кодекс, а восхищаться законотворчеством верховной рады, которая себя уже давно дискредитировала я как гражданин не обязан», — подытожил он.

«Сверху попросили вычеркнуть!»: Green Grey вырезали из фильма к Дню независимости Украины
«Сверху попросили вычеркнуть!»: Green Grey вырезали из фильма к Дню независимости Украины
© Green Grey/Инстаграм
На этом история не закончилась, и помимо исключения из писка выступающих на праздничном концерте коллектив «вычеркнули» еще и из фильма, приуроченного к той же дате. Об этом фанатам группы сообщил уже второй член коллектива — Дизель (Андрей Яценко), обратившийся в соцсетях к каналу «Украина».

«Вы серьезно? Не знаю, как подобрать слова, чтобы не подумали, что я плачусь. Вы там совсем охренели?! Сейчас я вам наглядно покажу, что я имел в виду, когда говорил о "стереть из истории Украины". 24.08, в День Независимости Украины (прям дежавю какое-то) на ТРК "Украина" будет премьера документального фильма об истории Украины. Неделю назад (до событий) мне позвонили с телеканала и попросили интервью для фильма, мы, конечно же, согласились. Только что мне звонит девушка из редакции и слезным голосом, извиняясь, сообщает мне, что наше интервью отменяется. Короче, сверху попросили вычеркнуть!» — написал Дизель.

 

Реакция неравнодушных

Пока Green Grey, Офис президента и канал «Украина» выясняли отношения, к скандалу подключились третьи лица. Сначала таковой стала украинская певица Мария Бурмака: ее эта история крайне оскорбила, правда не тем, что рокеров отовсюду убрали, а потому что ее саму вообще не звали.

«Меня и многих других артистов, которые к получению Украиной независимости в 1991 году имели прямое отношение, даже и не думали приглашать ни на какие концерты и торжества. И по этому поводу ни одной дискуссии не возникает, никого это не удивляет. Я сейчас пишу очевидное, меня это никак не обижает. Потому что смешно и тупо переживать людям, которые стояли у истоков независимости и принимали непосредственное участие в борьбе за нее (которая, кстати, еще продолжается)», — написала Бурмака.

Следом свой критический комментарий в тему оставила и украинская писательница Лариса Ницой, без которой в стране не обходится ни один языковой конфликт. Поборница украинизации заявила, что Green Grey стоило бы брать пример с Лаймы Вайкуле, которая переделывает песни на латышский для своих соотечественников.

«Что мешает перевести песню на украинский? Отсутствие таланта? Пренебрежение к стране? Пренебрежение к законам этой страны? Упоротость? Что? Что мешает патриоту Украины петь на украинском языке? Почему Лайма Вайкуле смогла, а вы — нет??» — написала Ницой.

 

Green Grey

Green Grey — культовая украинская группа, основанная в Киеве в 1993 году, на данный момент ее участниками являются Андрей Яценко (Дизель), Дмитрий Муравицкий (Мурик), Дмитрий Павленко (DJ Khoroshyi), Юрий Лисяк (Pinky), Владимир Костик и Андрей Мазепа.

«Стирают из истории»: самый громкий скандал недели в украинском шоу-бизнесе
© Green Grey/Инстаграм

Коллектив был очень популярен в 90-ые, однако и сейчас у рокеров немало поклонников, в том числе в России. В апреле текущего года в интернет-пространстве появилась информация о том, что рокеры выступят на российском фестивале «Дикая мята», что довольно агрессивно восприняли на родине музыкантов.

Язык до Киева не довел. Почему украинские телеканалы игнорируют языковой закон
Язык до Киева не довел. Почему украинские телеканалы игнорируют языковой закон
© CC0, Pixabay
Артистов обвинили в предательстве Украины ради денег. Между тем, многие поклонники Green Grey сообщают, что домашние концерты коллектива проходят при полупустых залах, в то время как в России они собирают аншлаги и могли бы хорошо заработать. Однако на «Дикую мяту» музыканты не попали: фестиваль отменили буквально за несколько часов до его начала из-за коронавирусных ограничений.

Журналисты Украина.ру обратились к представителям Green Grey с просьбой об интервью, в котором артисты сами смогли бы рассказать, как у них обстоят дела. Но музыканты тактично ответили, что «это внутренний вопрос Украины и с заграничными СМИ они не сотрудничают».