Последняя неделя уходящего июля-2021 оказалась по-настоящему жаркой: вокруг украинской группы Green Grey разгорелся грандиозный скандал. Музыкантов сначала пригласили выступать на концерт к Дню независимости Украины, а потом исключили из списк артистов. Но на этом история не закончилась

Суть конфликта

«Стирают из истории»: Green Grey не пускают на День независимости Украины © Green Grey/Фейсбук

«И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! Все наши достижения были под флагом Украины, и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "политической целесообразностью" нас пытаются стереть из истории Украины. Да, мы поем на русском, но стоит ли отдавать все русскоязычное культурное наследие России?!» — говорилось в публикации Green Grey.

В Офисе президента (ОП) опровергли информацию о том, что причина — в русском языке песен. Отмена выступления — результат неуважения к украинскому народу и языку, подчеркнули в ОП, сославшись на один из последних постов фронтмена коллектива, в котором он высказался о языковом законе с использование среднего пальца.

«Мой ответ языковому закону — чимчикуй за мавчиками», — отметил в той публикации Мурик (Дмитрий Муравицкий). Поясним: последняя часть фразы — непереводимое выражение, по сути заменяющее посыл по известному адресу.

«Чимчикуй за мавчиками»: Офис Зеленского поставил на место группу Green Grey © Green Grey/Инстаграм

«По поводу неуважения к украинскому народу, то как говорится, чья бы корова! Неуважение — это ваши грабительские тарифы ЖКХ, ваши заявления типа 5000 гривен — это не бедность, это роющиеся в мусорных баках и просящие милостыню пенсионеры. Это уже массовое явление, вот это — неуважение ко всему украинскому народу», — написал он.

По поводу претензий к фразе «чимчикуй за мавчиками» Муравицкий заявил, что таким образом выразил свое отношение не к украинскому языку, а «мовному закону, так что не надо вот это "ля-ля"».

Музыкант также подчеркнул, что в репертуаре его коллектива довольно много композиций на украинском языке, поэтому и это обвинение Офиса «мимо кассы».

«Я чту конституцию Украины и уголовный кодекс, а восхищаться законотворчеством верховной рады, которая себя уже давно дискредитировала я как гражданин не обязан», — подытожил он.

«Сверху попросили вычеркнуть!»: Green Grey вырезали из фильма к Дню независимости Украины © Green Grey/Инстаграм Дизель (Андрей Яценко), обратившийся в соцсетях к каналу «Украина».

«Вы серьезно? Не знаю, как подобрать слова, чтобы не подумали, что я плачусь. Вы там совсем охренели?! Сейчас я вам наглядно покажу, что я имел в виду, когда говорил о "стереть из истории Украины". 24.08, в День Независимости Украины (прям дежавю какое-то) на ТРК "Украина" будет премьера документального фильма об истории Украины. Неделю назад (до событий) мне позвонили с телеканала и попросили интервью для фильма, мы, конечно же, согласились. Только что мне звонит девушка из редакции и слезным голосом, извиняясь, сообщает мне, что наше интервью отменяется. Короче, сверху попросили вычеркнуть!» — написал Дизель.

Реакция неравнодушных

Пока Green Grey, Офис президента и канал «Украина» выясняли отношения, к скандалу подключились третьи лица. Сначала таковой стала украинская певица Мария Бурмака: ее эта история крайне оскорбила, правда не тем, что рокеров отовсюду убрали, а потому что ее саму вообще не звали.

«Меня и многих других артистов, которые к получению Украиной независимости в 1991 году имели прямое отношение, даже и не думали приглашать ни на какие концерты и торжества. И по этому поводу ни одной дискуссии не возникает, никого это не удивляет. Я сейчас пишу очевидное, меня это никак не обижает. Потому что смешно и тупо переживать людям, которые стояли у истоков независимости и принимали непосредственное участие в борьбе за нее (которая, кстати, еще продолжается)», — написала Бурмака.

Следом свой критический комментарий в тему оставила и украинская писательница Лариса Ницой, без которой в стране не обходится ни один языковой конфликт. Поборница украинизации заявила, что Green Grey стоило бы брать пример с Лаймы Вайкуле, которая переделывает песни на латышский для своих соотечественников.

«Что мешает перевести песню на украинский? Отсутствие таланта? Пренебрежение к стране? Пренебрежение к законам этой страны? Упоротость? Что? Что мешает патриоту Украины петь на украинском языке? Почему Лайма Вайкуле смогла, а вы — нет??» — написала Ницой.

Green Grey

Green Grey — культовая украинская группа, основанная в Киеве в 1993 году, на данный момент ее участниками являются Андрей Яценко (Дизель), Дмитрий Муравицкий (Мурик), Дмитрий Павленко (DJ Khoroshyi), Юрий Лисяк (Pinky), Владимир Костик и Андрей Мазепа.

Коллектив был очень популярен в 90-ые, однако и сейчас у рокеров немало поклонников, в том числе в России. В апреле текущего года в интернет-пространстве появилась информация о том, что рокеры выступят на российском фестивале «Дикая мята», что довольно агрессивно восприняли на родине музыкантов.

Язык до Киева не довел. Почему украинские телеканалы игнорируют языковой закон © CC0, Pixabay

Журналисты Украина.ру обратились к представителям Green Grey с просьбой об интервью, в котором артисты сами смогли бы рассказать, как у них обстоят дела. Но музыканты тактично ответили, что «это внутренний вопрос Украины и с заграничными СМИ они не сотрудничают».