Украинскую рок-группу Green Grey вычеркнули из списков тех, кто будет выступать на Дне независимости Украины. Об этом сами музыканты сообщили в своем Facebook 27 июля

Ницой нашла «щупальца Москвы» в «украинском космосе» © Лариса Ницой/Фейсбук

«И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! Все наши достижения были под флагом Украины, и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "политической целесообразностью" нас пытаются стереть из истории Украины. Да мы поем на русском, но стоит ли отдавать все русскоязычное культурное наследие России?!» — говорится в публикации Green Grey.

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В апреле текущего года в интернет-пространстве появилась информация о том, что коллектив выступит на российском фестивале «Дикая мята», что довольно агрессивно восприняли на родине музыкантов.

Артистов обвинили в предательстве Украины ради денег. Между тем, многие поклонники Green Grey сообщают, что домашние концерты коллектива проходят при полупустых залах, в то время как в России они собирают аншлаги и могли бы хорошо заработать.

Не получилось это у артистов даже на «Дикой мяте», фестиваль отменили буквально за несколько часов до его начала из-за коронавирусных ограничений.