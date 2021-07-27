За день до старта соревнований от участия в Олимпиаде-2020 отстранили украинскую триатлонистку Юлию Елистратову. Об этом 26 июля сообщил Национальный олимпийский комитет

«Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх Олимпиады в Токио. Согласно определенных процедур до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной», — говорится в сообщении Всемирного агентства по тестированию.

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Известно, что Елистратова сдала положительный тест 5 июня 2021 года в рамках Кубка Европы по триатлону в Днепре, где забор образцов осуществляла организация World Triathlon. Информацию о результатах анализа Международный союз триатлона получил 24 июля, то есть за три дня до старта соревнований по триатлону в Токио.

Сообщается, что спортсменка имеет право обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде.

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Ранее также перед самой Олимпиадой на четыре года дисквалифицировали другого украинского спортсмена — гимнаста Олега Верняева. Решение принял арбитраж Комитета по этике в гимнастике на основе данных о концентрации мельдония в крови.