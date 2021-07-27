На Украине произошло необычное задержание в подсолнухах

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили в Харьковской области несколько подозрительных лиц, один из которых был с украинским паспортом, остальные - вообще без документов. Самое интересное, что все это произошло в поле с подсолнухами, сообщается 27 июля на сайте ведомства

Киевский блогер, разбивший элитный виски, «расплатился» слезами © CC0, Pixabay Леван Гальский и гражданин Грузии, также имеющий проблемы с законом.

По данным погранслужбы, указанные лица незаконно пересекли границу республики в обход пропускного пункта. Нарушителей закона задержали, украинцу выписали штраф в размере 8,5 тысяч гривен (около 23 тысяч рублей).

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Против 557 криминальных авторитетов, в том числе 111 иностранного гражданина, в мае на Украине были введены санкции. Соответствующее решение тогда обнародовал президент Владимир Зеленский.

В июне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что задача выполнена и все попавшие в список криминальные авторитеты высланы из страны.