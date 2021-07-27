На Украине произошло необычное задержание в подсолнухах

Оказалось, что любители подсолнухов — криминальные авторитеты, компанию украинцу составили россиянин, вор в законе по кличке Леван Гальский и гражданин Грузии, также имеющий проблемы с законом.
По данным погранслужбы, указанные лица незаконно пересекли границу республики в обход пропускного пункта. Нарушителей закона задержали, украинцу выписали штраф в размере 8,5 тысяч гривен (около 23 тысяч рублей).
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Против 557 криминальных авторитетов, в том числе 111 иностранного гражданина, в мае на Украине были введены санкции. Соответствующее решение тогда обнародовал президент Владимир Зеленский.
В июне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что задача выполнена и все попавшие в список криминальные авторитеты высланы из страны.