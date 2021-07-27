Звезда КВН и актриса Марина Федункив, которая провела детство и юность на Западной Украине, вступила в брак с итальянцем Стефано Маджи. Оказалось, что отношения пара зарегистрировала еще в июне, а прессе об этом сообщили только через месяц, пишут 27 июля «Вести»

Огорчение дня: украинка купила арбуз-сюрприз — фото © Malinka/goodfon.ru

«Я разглядела его галантность, воспитанность, ту заботу, которой он меня окружил. На каждую встречу носил цветы, представляете? Я себя почувствовала такой прямо девочкой-девочкой, вот уже не думала, что такое вообще когда-то испытаю», — рассказала актриса.

Новобрачные утверждают, что не стали широко праздновать свадьбу из-за карантина, а просто зарегистрировали отношения в МФЦ. Торжество они планируют на август. Кстати, в конце лета Федункив исполнится 50.

Для обоих этот брак первый, до Маджи артистка состояла в длительных отношениях, но до регистрации дело так и не дошло. Актриса шутит, что называет мужа принцем, так как его предки принадлежали к одной из ветвей итальянской знати.

А вот про усыновление, заявила Федункив, она думает вполне серьезно, ведь детей ни у нее, ни у супруга нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ ВИЗИТА В ОДЕССУ МАКСА КОРЖА ВОЗМУТИЛИ МЭРА.

Отец Федункив — украинец по национальности, поэтому детство и юность будущая актриса провела на его родине — в городе Бурштыне Ивано-Франковской области, где и закончила школу.

Кстати, ранее артистка рассказывала, что, безрезультатно перепробовав все возможные диеты для похудения, в итоге прибегла к старинному украинскому заговору: натиралась салом, которое потом надо было выбросить собакам.