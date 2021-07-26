Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал использование стадиона «Черноморец» под концерты вместо спорта и заявил, что новые владельцы должны помогать коммунальщикам в наведении порядка вокруг объекта после мероприятий. Об этом 26 июля написал паблик «Одесса как она есть» в Facebook

«Хватит материться, нормально все с позицией»: суд назначил дату рассмотрения иска Костюшкина к Монеточке © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Макса Коржа, который собрал на газоне «Черноморца» более 40 тысяч зрителей. По словам Труханова, ближайший матч премьер-лиги «Черноморец» на домашнем стадионе пропустит, причем именно из-за плачевного состояния покрытия.

«Кто бы мог ожидать такого от небольшой 40-тысячной кучки людей», «Скоро Олежка Винник приедет, остальное дотопчут», «Раньше часто были концерты звезд на стадионе. Но люди сидели на трибунах, а артисты пели на настилах. Может специально убивают стадион», «Чего гундосите по этому газону!! Один хрен его не используют по назначению! Черноморец уже играет в футбол с деревнями! А организаторы концертов компенсации выплачивают!», «Ни команды, ни игры, ни поля, хоть море не высохло, и то хорошо», — высказали украинцы свое мнение.

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К слову, украинские СМИ ранее сообщали, что стадион «Черноморец» принадлежит американским инвесторам, которые планировали купить и клуб, но не сошлись в цене с владельцем команды Леонидом Климовым.