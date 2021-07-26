На видео парень держит бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948, а потом разжимает руку. Стоимость разбитого алкоголя оценивается в 7,5 тыс. долларов, это около 200 тысяч гривен или 550 тысяч рублей.
Местные СМИ сообщают, что блогер отказался возместить понесенные магазином убытки. Пользователи заметили, что юный любитель хайпа разбил не Glen Grant, а что-то другое, просто выдав дешевое за дорогое, другие уверены, что блогера нужно строго наказать, заставив выплатить стоимость поврежденного имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ ВИЗИТА В ОДЕССУ МАКСА КОРЖА ВОЗМУТИЛИ МЭРА.
По закону владельцы товара могут через суд потребовать возмещение ущерба, кроме того, парню может грозить ответственность по статье ст. 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.