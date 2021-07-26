В одном из магазинов Киева подросток разбил бутылку виски. Сделал он это ради хайпа, причем бил элитный алкогольный напиток. Видео инцидента опубликовал 26 июля опубликовал OBOZREVATEL

На видео парень держит бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948, а потом разжимает руку. Стоимость разбитого алкоголя оценивается в 7,5 тыс. долларов, это около 200 тысяч гривен или 550 тысяч рублей.

Вкусная, но смертельно опасная: шаурма поставила днепрян на грань жизни и смерти © flickr.com

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По закону владельцы товара могут через суд потребовать возмещение ущерба, кроме того, парню может грозить ответственность по статье ст. 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.