Комика и его сестру пригласили для участия в очередном скетче «Дизеля», но когда Вемуна ознакомился со сценарием, пришел в ужас от того, что весь юмор номера строится на цвете их с сестрой кожи. Победитель «Рассмеши комика» от участия в скетче отказался, однако ролик все же сняли и выпустили в эфир, просто с участием другого актера.
По задумке «Дизеля» компания Netflix выделяет на ремейк «Тараса Бульбы» 10 миллионов долларов, но присылает своего темнокожего актера, о чем, собственно, и шутят комики в номере под названием «Тарас-папуас». Высмеиваются в том числе движение Black Lives Matters и убийства афроамериканцев членами ку-клукс-клана.
«Мы снимаем черно-белое кино? А жанр — черная комедия? Жанр — порно? Тарас, размахивая булавой в трусах, побеждает американских женщин?» — такие шутки звучат в скетче.
«До тех пор пока с главных юмористических сцен страны будет нестись блевотина о том, что наш цвет кожи — сгоревший белый… 50-70% украинцев смотрит ваше шоу. И завтра, когда у них спросит ребенок, почему этот дядя такой черный, они ответят, что он подгорел. И когда эти дети пойдут в школу, они будут называть всех черных вокруг копчеными», — сказал Вемуна.
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«Дизель шоу» регулярно попадает в скандалы, связанные с переходом тех или иных граней юмора. Периодически артистам приходится даже оправдываться, но пока на обвинения Вемуна в шоу никак не отреагировали.