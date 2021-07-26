Украинская певица Анастасия Приходько и тиктокер Олег Машуковский, приглашенные на программу ведущего Славы Демина, успели разругаться еще до эфира, поскандалив в соцсетях. Соответствующие посты они выложили 26 июля в Instagram

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«Анастасия, вы вообще понимаете, что это неправильно? Это не нормально так судить людей. У каждого поколения свои прелести, свои плюсы и свои минусы. Если вы остались в 18 веке, это не означает, что вы можете осуждать и обесценивать труд других людей», — сказал блогер.

Позже многодетная Приходько решила пояснить, что именно имела в виду и написала, что не имеет ничего против соцсететей и блогерства, но не хочет, чтобы ее дети имели доступ ко всем без исключения интернет-ресурсам, в том числе — страницам многих современных «звезд».

«Их (детские — ред.) умы пока не созрели, они не разбираются в том, что им подсовывают блогеры! На чем они воспитываются? Вы понимаете, что они думают, что это нормально!!! Не всегда у родителей есть время и возможность проконтролировать и объяснить то, что это способ самовыражения, способ зарабатывания денег, способ просто хайпануть ради денег», — уточнила певица.

Она заявила, что пусть уж лучше дети берут пример с героев «Бригады», чем смотрят на то, что им предлагают тиктокеры.

«Мне кажется, если будет драка, эти накрашенные мужики спрячутся за женщину и будут кричать "не бейте меня по лицу, я им работаю" или "ужас, я боюсь ноготь сломать" и как раз сейчас мы возвращаемся к тому, что женщина и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит… Все сама! В чем я не права, объясните мне?» — в итоге настояла на своем певица.

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Свидетелем скандала стал и ведущий Демин, он предложил звездам не ссориться попусту, а выпустить пар на его эфире, чтобы в итоге прийти к общему знаменателю и помириться. Блогер заявил, что идея хорошая и предложил Приходько для верности захватить на эфир «Корвалол».