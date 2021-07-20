Фанаты украинского певца Дмитрия Монатика уничтожили газон стадиона «Черноморец» в Одессе. Соответствующие фото и видео опубликовала Twitter-группа «Трасса Е-95» 20 июля

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«Газон одесского стадиона "Черноморец" не выдержал нашествия поклонников украинского исполнителя Дмитрия Монатика», — говорится в подписи к видео.

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Пользователи сетей выразили сомнение, что аренда стадиона покроет издержки на восстановление покрытия, а также пошутили, что ближайший концерт Макса Коржа окончательно добьет поле.

​​Газон одесского стадиона «Черноморец» не выдержал нашествия поклонников украинского исполнителя Дмитрия Монатика pic.twitter.com/tOxyXdfFeb

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