С концертом в Одессу певец приезжал 17 июля, где на местном стадионе собрал почти 20 тысяч зрителей. Итогом двухчасового мероприятия стала огромная плешь на газоне.
«Газон одесского стадиона "Черноморец" не выдержал нашествия поклонников украинского исполнителя Дмитрия Монатика», — говорится в подписи к видео.
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Пользователи сетей выразили сомнение, что аренда стадиона покроет издержки на восстановление покрытия, а также пошутили, что ближайший концерт Макса Коржа окончательно добьет поле.
Газон одесского стадиона «Черноморец» не выдержал нашествия поклонников украинского исполнителя Дмитрия Монатика pic.twitter.com/tOxyXdfFeb
— Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) July 19, 2021