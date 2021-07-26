Яковлев сообщил, что в актерском составе седьмого сезона имя Артемьевой указано, она появлялась на съемках в Грузии, однако в Грузии уже не работала.
«Людмила Артемьева выбыла из проекта. В Грузии не была по сценарию. Появится в самом седьмом сезоне. Осенью этого года должна быть премьера долгожданной первой серии седьмого сезона. Точная дата будет сообщена», — объявил режиссер.
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Съемки седьмых «Сватов» завершились, премьера должна состояться уже осенью текущего года. В истории Украины этот сериал по праву займет место как одна из самых долгоиграющих картин: первый сезон сериала показали в 2008 году.
Съемочную площадку седьмого и последнего сезона ленты приходилось несколько раз переносить. Сначала актерам запретили въезд на Украину, позже работу в Белоруссии пришлось прекратить из-за политической ситуации, откладывали съемки и из-за коронавируса. В итоге доснять последние серии удалось только в Грузии.