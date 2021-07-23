Телеканал «1+1», начавший 21 июля трансляцию сериала «Сваты» на украинском языке, уже на следующий день вернул любимым героям зрителей родной русский язык. В группе «1+1 media» объяснили причины

В компании пояснили, что после того, как 16 июля в стране начала действовать норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», такие каналы, как «1+1», полностью перешедшие на украинский, оказались на рынке в неравных конкурентных условиях. Поэтому еще раз внимательно изучив законодательство, руководство «1+1» приняло новое решение.

«Компания приняла решение постепенно переходить на украинский язык в фильмах и сериалах. В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально», — говорится в ответе канала.

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В «1+1» также подчеркнули, что считают «категорически недопустимым» раскол общества по языковому принципу, который сейчас происходит на Украине.

Но пока на канале призывали к здравому смыслу, депутат Верховной Рады Николай Княжицкий уже успел публично возмутиться возвращением к русскому «Сватов» и призвал Нацсовет принять в отношении канала самые жесткие меры.

Между тем «забыли» украинский «Сваты» именно после заявления представителей Национального совета, которые уточнили, что трансляция фильмов на русском языке не противоречит закону, а на проверку каналов у регулятора нет полномочий.