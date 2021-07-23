На кадрах видно, как безногий нищий, сидящий в коробке, вдруг вскакивает и идет, как только к нему приближаются сотрудники охраны. Рабочий инвентарь попрошайка при этом не забывает захватить с собой.
«Помните, мы рассказывали вам о нашей Службе финансового мониторинга и охраны? Так вот, ребята настолько крутые, что не только легко разоблачают преступников, но и могут удивительным образом исцелить!» — говорится в публикации.
«Встань и иди!!!!! Ха-ха-ха. Все как в Священном Писании», «Таких без ног полно на рынке», «Смарт-коробка», «Наверное, ножки затекли», — отреагировали люди.
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Ранее в Киеве местный житель рассекретил «старушку-попрошайку», наклонившись и заглянув ей в лицо. Мужчине показалось странным, что пожилая женщина полностью закутана в сильную жару. Оказалось, что под видом старушки милостыню просил усатый и довольно молодой мужчина.