На Калиновском рынке в Черновцах охранникам удалось, казалось бы, невозможное - поправить здоровье мужчины без ног, который занимался там попрошайничеством. Видео «исцеления» 22 июля опубликовано на Facebook-странице рынка

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«Помните, мы рассказывали вам о нашей Службе финансового мониторинга и охраны? Так вот, ребята настолько крутые, что не только легко разоблачают преступников, но и могут удивительным образом исцелить!» — говорится в публикации.

«Встань и иди!!!!! Ха-ха-ха. Все как в Священном Писании», «Таких без ног полно на рынке», «Смарт-коробка», «Наверное, ножки затекли», — отреагировали люди.

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Ранее в Киеве местный житель рассекретил «старушку-попрошайку», наклонившись и заглянув ей в лицо. Мужчине показалось странным, что пожилая женщина полностью закутана в сильную жару. Оказалось, что под видом старушки милостыню просил усатый и довольно молодой мужчина.