Астропсихолог Валентина Виттрок утверждает, что природные аномалии этого лета - проделки «оси катастроф». Слова специалиста по звездам 22 июля привел «ГлавРед»

Добронравов объяснил, зачем «похоронили» героя Васильева в «Сватах» © Татьяна Кравченко/Инстаграм

Их «столкновение» приводит «к запуску кармических и фатальных процессов», в число которых входят природные и техногенные катастрофы. Именно в период «оси катастроф», заявила Виттрок, утонул «Титаник» и произошла чернобыльская авария.

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Астропсихолог утверждает, что «ось катастроф» в очередной раз напомнит о себе в конце декабря 2021 года, когда через нее будет проходить планета Марс. В это время Виттрок рекомендует отказаться от путешествий, особенно если передвигаться вы планируете на самолете или корабле. Не лишним будет и соблюдение правил дорожного движения даже при простой езде на машине.