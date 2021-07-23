Виттрок объяснила, что понятие «оси катастроф» обозначает воображаемое противостояние двух злых и неподвижных звезд — Альдебарана и Антареса, что находятся в созвездиях Тельца и Скорпиона.
Их «столкновение» приводит «к запуску кармических и фатальных процессов», в число которых входят природные и техногенные катастрофы. Именно в период «оси катастроф», заявила Виттрок, утонул «Титаник» и произошла чернобыльская авария.
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Астропсихолог утверждает, что «ось катастроф» в очередной раз напомнит о себе в конце декабря 2021 года, когда через нее будет проходить планета Марс. В это время Виттрок рекомендует отказаться от путешествий, особенно если передвигаться вы планируете на самолете или корабле. Не лишним будет и соблюдение правил дорожного движения даже при простой езде на машине.