После легализации игорного бизнеса на Украине помимо легальных казино заработал и нелегальный онлайн-сегмент. Однако вместо того, чтобы получать сроки и штрафы, организаторы последнего заманивают клиентов с помощью президента Владимира Зеленского, написали 23 июля Vesti.ua

Орбакайте выложила видео с Пугачевой, но фанаты только огорчились © Елизавета Галкина/Инстаграм

«Однажды во время обеденного перерыва Дмитрий увидел рекламу приложения. Это было официальное приложение, которое анонсировал президент Владимир Зеленский. Дмитрий говорит, что начал зарабатывать от двух тысяч гривен в день и уволился с "Новой почты". По статистике, больше пяти миллионов украинцев официально играют и зарабатывают от тысячи гривен ежедневно в казино», — говорится в одной из реклам.

«Это приложение уже скачали Василий Вирастюк и Сергей Притула. Скачивай и ты», — утверждает закадровый голос в другом ролике.

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Закон о легализации игорного бизнеса начал действовать на Украине 13 августа 2020 года. Ожидалось, что президент Владимир Зеленский наложит вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку, однако закон был подписан и опубликован.

Более того, выступая с трибуны Верховной Рады, украинский лидер поблагодарил депутатов и пообещал, что игорный бизнес заметно пополнит государственный бюджет.

Обещал глава государства и программу по работе с игровой зависимостью для населения и контроль деятельности игорных заведений, однако пока вместо всего этого граждане смотрят рекламу, где их обещают обогатить именем Зеленского.