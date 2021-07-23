Шире всех развернулись в стране онлайн-казино, их навязчивая реклама уже крутится не только на низкопробных сайтах, но и в социальных сетях и хостингах типа Facebook, Google и YouTube. Потенциальным игрокам рассказывают истории украинцев, перевернувших свою жизнь благодаря игре.
«Однажды во время обеденного перерыва Дмитрий увидел рекламу приложения. Это было официальное приложение, которое анонсировал президент Владимир Зеленский. Дмитрий говорит, что начал зарабатывать от двух тысяч гривен в день и уволился с "Новой почты". По статистике, больше пяти миллионов украинцев официально играют и зарабатывают от тысячи гривен ежедневно в казино», — говорится в одной из реклам.
«Это приложение уже скачали Василий Вирастюк и Сергей Притула. Скачивай и ты», — утверждает закадровый голос в другом ролике.
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Закон о легализации игорного бизнеса начал действовать на Украине 13 августа 2020 года. Ожидалось, что президент Владимир Зеленский наложит вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку, однако закон был подписан и опубликован.
Более того, выступая с трибуны Верховной Рады, украинский лидер поблагодарил депутатов и пообещал, что игорный бизнес заметно пополнит государственный бюджет.
Обещал глава государства и программу по работе с игровой зависимостью для населения и контроль деятельности игорных заведений, однако пока вместо всего этого граждане смотрят рекламу, где их обещают обогатить именем Зеленского.