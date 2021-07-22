«В карты проиграл? Его возили так по всему городу», — подписана публикация.
Пользователи предположили, что причиной произошедшего мог также стать не отданный долг или к такому результату привело сильное алкогольное опьянение.
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По всей видимости, любовь к голому мужскому телу, как и к раздеванию, у многих украинцев в крови. В начале июля на полтавском телеканале PTV провели эксперимент, записав прогноз погоды, который вел молодой фитнес-тренер с голым торсом. Видео стало одним из самых рейтинговых.