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«В карты проиграл? Его возили так по всему городу», — подписана публикация.

Пользователи предположили, что причиной произошедшего мог также стать не отданный долг или к такому результату привело сильное алкогольное опьянение.

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По всей видимости, любовь к голому мужскому телу, как и к раздеванию, у многих украинцев в крови. В начале июля на полтавском телеканале PTV провели эксперимент, записав прогноз погоды, который вел молодой фитнес-тренер с голым торсом. Видео стало одним из самых рейтинговых.