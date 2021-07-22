Народный синоптик Наталья Диденко озвучила свое наблюдение после прогулок на детских площадках: современные украинские родители дают детям вместо ласковых прозвищ «бандитские клички». Об этом Диденко написала 21 июля у себя в Facebook

«В парке днем гуляет много малышей. И я обратила внимание, что львиная доля ласковых характеристик-обращений к маленьким детям приходится на такие слова: бандит, террорист, гангстер, бандито-гангстерито, рэкетир. Если двое детей или группка, говорят между собой о них — вот мафия!» — написала Диденко.

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«Логично. Родители — дети лихих 90-х», «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…», «Дети детей, воспитанных на сериале "Бригада"», «Когда слышу, как мамы разговаривают со своими ребятишками, становится очень жаль тех сыночков и дочурок. Так грубо», «Никогда не говорила бандиты, мафия. Даже "малой" и "малая" не люблю, я же им имена для этого давала», — отреагировали на публикацию пользователи.

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Другие подписчики Диденко предположили, что причина не в лихом прошлом родителей или модных сериалах, а в поведении самих детей, которые ведут себя порой ничем не хуже разбойников с большой дороге, которые абсолютно уверены в своей безнаказанности.