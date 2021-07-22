На Украине запустили в стратосферу борщ и гречневый багет, об этом 21 июля написала сеть супермаркетов «Сильпо» в Twitter, приложив в качестве доказательства видео

Во все телефоны мира: повар-русофоб анонсировал новый виток в борьбе за борщ © Евгений Клопотенко/Инстаграм

Пользователи сети сравнили запуск супа с хлебом с шоковой заморозкой продуктов, так называется способ хранения провизии, когда еду в короткий срок охлаждают до минусовых температур, а в стратосфере от —45 °C до —75 °C.

«Сегодня мы запустили в стратосферу украинский борщ и гречневый багет. Потому что украинский борщ не от мира сего», — говорится в подписи к ролику.

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К спецоперации в сети готовились больше месяца, запуск был одобрен Украинским государственным предприятием обслуживания воздушного движения.