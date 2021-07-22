Аэростат с продуктами поднимался со скоростью 6 м/с и достиг отметки в 30 тысяч метров, то есть стратосферы, через 1,5 часа.
Пользователи сети сравнили запуск супа с хлебом с шоковой заморозкой продуктов, так называется способ хранения провизии, когда еду в короткий срок охлаждают до минусовых температур, а в стратосфере от —45 °C до —75 °C.
«Сегодня мы запустили в стратосферу украинский борщ и гречневый багет. Потому что украинский борщ не от мира сего», — говорится в подписи к ролику.
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К спецоперации в сети готовились больше месяца, запуск был одобрен Украинским государственным предприятием обслуживания воздушного движения.
Read more about Ukrainian borscht and a buckwheat baguette launch here:https://t.co/bS8eT7Zui6 https://t.co/fgE0JBNBsX— Сільпо (@silpo_ua) July 21, 2021