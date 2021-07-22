Украинская певица, продюсер и телеведущая Наталья Могилевская похвасталась перед подписчиками, что нашла новую «подружку», совместное фото с ней артистка выложила в Instagram 21 июля

На свежем снимке Могилевская позирует в компании маленькой бородатой собачки по кличке Лупита, своим подписчикам певица предложила угадать, кто их познакомил.

«Думаю, вам будет несложно понять, кто ее хозяин», — подписала фото артистка.

«Ах, какая сеньорита гав-гав», «Какое интересное имя. Такая себе милая Лолитка, мало ест и мило гавкает», «Киркоров?!», «Лупита Экторовна Браво, гриффончик», «Лупита — копия Эктора», — ответили пользователи.

«Накурила ребенка»: в Харькове взрослые похвастались первыми затяжками кальяна 7-летней девочки © Открытые источники Эктору Хименесу-Браво, кулинарный эфир которого Могилевская недавно посетила.

Канадский шеф-повар и украинский телеведущий колумбийского происхождения Хименес-Браво начал работать на Украине в 2011 году, куда его пригласили продюсеры канала СТБ в качестве судьи проекта «МастерШеф», а в мае этого года он получил украинское гражданство. Параллельно с получением паспорта повар открыл в Киеве несколько ресторанов.

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Лупита — собака породы бельгийский гриффон (по-другому — брюссельский гриффон или пти-брабансон) отнесена к категории собак-компаньонов. Именно такая практически повсюду сопровождает новоиспеченного гражданина Украины, о чем он не забывает рассказывать в соцсетях.