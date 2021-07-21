Канадский шеф-повар и украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво 20 июля предложил своим подписчикам в Instagram приготовить «несказанно вкусный фаршированный картофель»

Повар предложил фолловерам запечь картофель в фольге, потом разрезать пополам и добавить к мякоти чеснок, помидоры, лук, сыр, сливки и горчицу, обернув получившиеся половинки беконом.

«Это не просто гарнир, это по-настоящему самостоятельное блюдо, которое не только насытит, но и удовлетворит вкусы даже самых требовательных гурманов», — утверждает Хименес-Браво.

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«Наша история закончилась»: актеры «Сватов» подвели итоги работы над сериалом © сериал «Сваты» Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии, а в 2011 году начал работать на Украине, куда его пригласили продюсеры канала СТБ в качестве судьи проекта «МастерШеф», а в мае этого года он получил украинское гражданство.

Кроме того, Хименес возглавляет консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру. В Киеве эта фирма уже успела открыть несколько заведений: в 2016 году — ресторан китайской кухни, в 2017-м — кондитерскую, в 2018-м повар стал сооснователем одного из украинских ресторанов вьетнамской кухни, а в 2020-м открыл ресторан азиатской кухни.