Повар предложил фолловерам запечь картофель в фольге, потом разрезать пополам и добавить к мякоти чеснок, помидоры, лук, сыр, сливки и горчицу, обернув получившиеся половинки беконом.
«Это не просто гарнир, это по-настоящему самостоятельное блюдо, которое не только насытит, но и удовлетворит вкусы даже самых требовательных гурманов», — утверждает Хименес-Браво.
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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии, а в 2011 году начал работать на Украине, куда его пригласили продюсеры канала СТБ в качестве судьи проекта «МастерШеф», а в мае этого года он получил украинское гражданство.
Кроме того, Хименес возглавляет консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру. В Киеве эта фирма уже успела открыть несколько заведений: в 2016 году — ресторан китайской кухни, в 2017-м — кондитерскую, в 2018-м повар стал сооснователем одного из украинских ресторанов вьетнамской кухни, а в 2020-м открыл ресторан азиатской кухни.