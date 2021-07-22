«Пострадавшие, пожалуй, есть с обеих сторон. Схватка была непродолжительной, секунд пятьдесят. Националисты ехали на суд, на них напали, левые отступили, а националисты дальше поехали на суд. Все довольны», — написал Карась.
Он уточнил, что в драку вмешался случайный прохожий кавказской внешности, который достал пистолет, чтобы прекратить схватку. Известно также, что во время разбирательств был распылен слезоточивый газ.
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Ехали участники драки на суд по делу основателя анархистской группировки «Революционное действие» Алексея Боленкова, который оспаривает решение СБУ о его депортации с Украины.
К слову, члены «Революционного действия» совершили десятки нападений, поджогов и терактов. В том числе в отношении участников АТО.
Гражданин Белоруссии Боленков живет на Украине с 2014 года, имеет вид на жительство, женат на гражданке Украины, принимал участие в Майдане.