Звезда украинского сериала «Сваты» Федор Добронравов объяснил уход из ленты своего коллеги Анатолия Васильева. Об этом 21 июля написал Blitz

«Это ужас»: «Сватов» перевели на украинский язык, но что-то пошло не так © сериал «Сваты» Анатолий Васильев и Людмила Артемьева. По версии Добронравова, причиной стала банальная усталость.

«Васильеву в какой-то момент, видимо, показалось, что "Сваты" надоели, мы ведь снимали каждое лето, поэтому Анатолий просто умер по сюжету», — объяснил Добронравов.

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Ранее ситуацию комментировал сам Васильев, по его словам, он «ушел в первую очередь от Феди (Добронравова. — Ред.), а потом уже от режиссера». Артист пояснил, что ему не понравился сценарий очередного сезона, где герои просто издевались друг над другом, и работа в этом направлении Добронравова, который делал это с особым удовольствием.