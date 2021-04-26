Звезда сериала «Сваты», актер Анатолий Васильев, рассказал журналистам, почему покинул успешный проект, чем сейчас занимается и как сложилась его личная жизнь. Об этом 26 апреля написала «Экспресс газета»

Васильев сыграл в огромном количестве спектаклей, а также снялся более чем в полусотне фильмов. В частности, в его фильмографии «Любимая женщина механика Гаврилова», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Татьянин день», «Восьмидесятые», «Красная зона» и многие другие. В 2008 году поклонники артиста увидели его в сериале «Сваты», но позже, перед съемками четвертого сезона фильма, Васильев решил покинуть проект.

Федора Добронравова только и делает, что издевается над профессором Ковалевым, сыгранным Васильевым.

«Я ушел в первую очередь от Феди, а потом уже от режиссера. Федя, он же вообще начинал как клоун. Но и клоуны разные бывают. Я был знаком с Леонидом Енгибаровым, Юрием Никулиным. Это был умный, тонкий юмор. А есть клоуны, которые работают на самом грубом и примитивном уровне. И я в таком участвовать не хочу!» — пояснил Васильев свое решение.

По его словам, сериал от шуток на уровне издевательства друг над другом стал сильно терять, фактически превращаясь в ситком не сильно высокого качества, поэтому он и решил уйти.

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В личной жизни у артиста, в отличие, кстати, от того же Добронравова, тоже все пошло не очень гладко. В 1973 году будущий исполнитель роли Ковалева женился на актрисе Татьяне Васильевой. Позже он признался, что жениться не хотел, но «пошел навстречу» Татьяне, так как любил. В союзе родился сын, но долго семья не продержалась.

«С Васильевым я разорвала отношения, как в плохой пьесе, — очень бездарно. Пришла к нему, сказав, что изменила. Он все время снимался, я была с головой в работе. У него были любовные связи, у меня… Он мог играть все! Но я не могла постоянно восхищаться им, у меня не было на это времени. А он требовал», — рассказала позже Васильева.

Второй раз он женился только в 1991 году, в новом браке у него родилась дочь, личную жизнь артист предпочитает не афишировать. Зато артист Васильев максимально открыт для зрителей, в настоящее время он работает в театре Моссовета, где служит с 1995 года.