Астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым август принесет серьезные изменения в жизни. Прогноз на днях опубликовал сайт slovofraza

Астролог Глоба назвала возможную дату начала третьей мировой войны © Pexels/SHAHBAZ ZAMAN Павла Глобы, последний месяц лета преподнесет сюрпризы Скорпионам, Близнецам и Ракам. Представителям этих знаков зодиака важно быть начеку и не упустить шанс изменить судьбу к лучшему.

Скорпионам в августе предстоит принять правильное решение в важном для них вопросе. Они могут круто изменить свою жизнь, но решиться на серьезный шаг будет нелегко. Прислушиваться стоит только к себе, не стоит делиться сомнениями с окружающими.

Близнецам звезды сулят неожиданную возможность поменять место работы. Новая должность может принести достойный доход и карьерные перспективы. Однако, несмотря на радужные планы и возможность исполнения желаний, есть опасность сделать неправильный выбор.

Раков ждет нескучный август. Как правило, представители этого знака зодиака не склонны к авантюрам и сто раз подумают, прежде чем ввязываться в необычное приключение. Однако в этом августе можно рискнуть, полагает астролог Глоба. Звезды говорят, что судьба будет к вам благосклонна.