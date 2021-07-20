Одессит, бывший участник дуэта «Чай вдвоем» певец Стас Костюшкин оголился на сцене, объяснив свое поведение тем, что до сих пор следует советам своих преподавателей. Что именно они ему рекомендовали, артист рассказал в Instagram 19 июля

«Как говорили мои профессора по оперному вокалу в консерватории, не можешь петь — раздевайся. Чту заветы», — написал Костюшкин и приложил к публикации видео, где выступает с оголенным торсом.

«С такой фигурой можно и не петь», «Если есть что показать, почему бы и нет», «Осталось еще штаны снять», «Молодец, но репертуар уже немного надоел, что-нибудь новенького можно?», «Все нравится в вас: красивый голос, красивые формы. Но почему всегда рука между ног?», «Штаны сваливаются», — написали под роликом фолловеры певца.

Стерненко «вывел на чистую воду» организатора концерта Лорак © Сергей Стерненко/Фейсбук ЗАЧАСТИЛ: БАСТА СНОВА СПОЕТ В ОДЕССЕ.

Стас Костюшкин — бывший участник дуэта «Чай вдвоем», позже начал сольную карьеру. В настоящее время артист состоит уже в третьем по счету браке, он женат на абсолютной чемпионке мира по акробатике и бывшей танцовщице группы «Чай вдвоем» Юлии Костюшкиной. Кстати, в августе певцу исполнится 50 лет.