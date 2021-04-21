Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе поделился со СМИ информацией о том, что его приглашают выступать в России и республиках Донбасса, но он отказывается, потому что «привык поступать так, как считает нужным». Об этом 20 апреля написал Obozrevatel

«Раньше у меня было много работы в России, и до сих пор зовут. Приходят трогательные письма оттуда. Но я решил для себя поступить именно так: от ордена Дружбы отказался и не жалею об этом. Может, я не прав, но всегда поступаю так, как считаю нужным. Хочу себя уважать», — сказал Кикабидзе.

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«Они под видом концертов хотели, чтобы я только приехал к ним, а потом они бы меня расстреляли. Я же не признаю эту ситуацию, эти якобы республики. Они бы меня арестовали», — сказал 82-летний артист.

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Вопрос, выступать или не выступать в РФ, для многих артистов в последние годы приобрел особую значимость. Одни исполнители с Украины опасаются реакции националистов, другие открыто называют Россию страной-агрессором и утверждают, что никогда не будут работать для русских.

Такой позиции, в частности, придерживается, украинский певец Олег Винник. Его коллега Оля Полякова не так давно и вовсе заявила, что российский шоу-бизнес наступал на горло украинскому, не давая местным звездам пробиться, но теперь «гнет» снят.