Певица с украинскими корнями Наташа Королева опубликовала на днях в Instagram новый снимок со своим сыном Архипом Глушко, сделанный во время съемок программы о даче. Пользователи сети раскритиковали поведение великовозрастного сына звезды

«Выходные на даче. Что может быть лучше!» — подписала снимок Королева.

«Что с сыном? Надо поскромнее себя вести», «У взрослого парня должно быть соответствующее поведение. Мальчик заигрался», «Неприятно смотреть на сына. Копия папаши!», «Сын — копия папы. Работает на публику, кривляется так некрасиво, а сам из себя еще ничего не представляет, Тарзан-2», «Господи!!! Мне кажется, он больной!!!» — прокомментировали фото подписчики.

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Кушанашвили признался в домогательствах к Поляковой и Лорак © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Архип Глушко — единственный сын Королевой и стриптизера Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в 2003 году.

Не так давно в сети появились слухи, что и сам 19-летний Архип уже успел жениться. Имя девушки неизвестно, СМИ располагают лишь информацией о том, что в сети она зарегистрирована как Мелисса, а также что что избранница звездного сына — стриптизерша.

В воскресенье, 18 июля, девушка выложила в сеть фото букета от Глушко-младшего, где к цветам приколота надпись: «Любимой жене».