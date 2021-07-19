Российский шоумен Рустам Солнцев 18 июля разместил у себя в Instagram черно-белое фото женщины, очень похожей на певицу Аллу Пугачеву, вызвав массу споров среди поклонников ее творчества

Кравченко, Кошмал и Королёва: звезды «Сватов» снялись в купальниках © svati.tv

«Сочная», «Раньше было лучше», «Юбку забыла», «Ножки зачет», «Да вообще она раньше выглядела как продавщица в мясном отделе», «Женщина, не умеющая одеваться», «Бритни Спирс всегда была сочной», «Не узнаю, кто это? По телесам и волосам вроде как Пугачева, а морда чья? Не узнаю вас в гриме…», «И близко не Пугачева… Алла Борисовна никогда так не одевалась. Волосы, лицо… Не то пальто», «Перефотошопили», — отреагировали подписчики.

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Ранее Солнцев предложил пользователям сравнить наряды современных звезд со старым образом певца Валерия Леонтьева. Тогда почти все подписчики шоумена согласились с тем, что исполнитель предвидел, что будет модным спустя десятилетия.