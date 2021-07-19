На снимке дама с пышной шевелюрой, одетая в рубашку, которая почти целиком открывает голые ноги. При этом большая часть снимка размыта, кроме лица. В нём большинство фанатов Примадонну не узнало.
«Сочная», «Раньше было лучше», «Юбку забыла», «Ножки зачет», «Да вообще она раньше выглядела как продавщица в мясном отделе», «Женщина, не умеющая одеваться», «Бритни Спирс всегда была сочной», «Не узнаю, кто это? По телесам и волосам вроде как Пугачева, а морда чья? Не узнаю вас в гриме…», «И близко не Пугачева… Алла Борисовна никогда так не одевалась. Волосы, лицо… Не то пальто», «Перефотошопили», — отреагировали подписчики.
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Ранее Солнцев предложил пользователям сравнить наряды современных звезд со старым образом певца Валерия Леонтьева. Тогда почти все подписчики шоумена согласились с тем, что исполнитель предвидел, что будет модным спустя десятилетия.