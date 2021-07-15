Мать Наташи Королевой 75-летняя Людмила Порывай показала энергичное упражнение для бодрости духа, но не все подписчики одобрили такое раскованное поведение в ее возрасте. Ролик она опубликовала на днях в своем Instagram

Порывай показала упражнение «Попрыгунчик» для укрепления здоровья и бодрости духа по утрам.

«У мамаши маразм»: мать Королевой забыла о дне рождения старшей дочери © Людмила Порывай/Инстаграм

«Мама Люда, давай, давай!», «Хочу в 75 так прыгать», «Столько энергии, видны украинские корни. Танцы у них огонь», «Седина в голову, бес в ребро!!!! Наташа, успокой свою мамашу», «Именно так выглядит маразм», «Волочкова №2», — разделились мнения поклонников матери Наташи Королевой.

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Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Она проживает в Майами, но сейчас гостит в родном Киеве.