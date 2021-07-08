Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай высказалась против женитьбы внука Архипа Глушко в 19 лет и поведала о своих многочисленных романах в этом возрасте. Историями о своей молодости она поделилась на днях в эфире шоу «Ты не поверишь!»

Сын Королевой и Тарзана поставил своей невесте условие — СМИ © newsblock_tv Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) Архипа заметили с кольцом на пальце. Поклонники звезд стали подозревать, что он тайно женился, но это оказалось неправдой.

Мать Королевой заявила, что ее внуку еще рано жениться.

«Я вспоминаю свои 19 лет. У меня тогда было 22 кавалера. Почему это у него одна невеста и все сразу свадьба? Нет — у нас пока многоточие. Все еще впереди», — заявила бабушка Архипа.

Она отметила, что внук познакомил семью со своей девушкой, как делал и в прежних отношениях, но призвала журналистов не ждать скорой свадьбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бедная Наташа: сын Королевой и Тарзана показал новое увлечение — видео

Девушку Архипа Глушко зовут Мелисса Фокс, она выступает в стриптизе и учит танцевать на пилоне и своего избранника. Она заявила СМИ, что сама предложила ему пожениться и подарила бабушкино обручальное кольцо.