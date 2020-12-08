Сын певицы украинского происхождения Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко Архип 7 декабря на своей странице в Instagram опубликовал ролик, на котором занимается pole dance — танцем на пилоне, которым редко увлекаются мужчины

«По сравнению с моими предыдущими занятиями спортом (баскетбол и бокс) это самое необычное. Я не мог даже предположить, что когда-нибудь буду заниматься полденсом. Если вы тоже хотите начать, то могу порекомендовать сразу купить мазь от ушибов и синяков», — написал сын звездных родителей.

«Больше содержать не могу»: Королевой пришлось расстаться с самым дорогим © Королева/Инстаграм

«Бедного теперь швыряет то петь, то стриптизить», «Бедная Наташа. И этот готовится продолжить династию», «А Наташа-то знает, чем вы занимаетесь? Чего-то раньше рассказывала Галкину у него в программе, что вы будете переводчиком с японского», — отреагировали пользователи сети.

Архип Глушко родился в 2002 году, а в 2003-м его родители зарегистрировали брак. В августе 2020 года Королева и Тарзан отметили 17-летие совместной жизни, а в сентябре на всю страну прогремела история измен стриптизера.