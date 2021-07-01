«Газопровод — это не кран, где ты его открыл, и вода потекла, все заработало. Это очень сложные процедуры сертификации, ввода в эксплуатацию. Каждая из этих процедур дает возможность сдержать проект от воплощения. Сейчас я согласен: ситуация выглядит плохо. Но мы продолжаем бороться», — сказал министр.
По словам Кулебы, Украина настоящее время находится на «фазе противодействия», а не обсуждения проекта «Северный поток-2». Он отметил, что когда речь идет о каких-либо переговорах, Украина будет подходить к вопросу из соображений безопасности и энергетических интересов.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США.
Кроме того он заявил о готовности подать иск против Российской Федерации в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.
В 2020 году Украина сократила транзит газа через свою газотранспортную систему в Европу на 38% до 55,8 млрд куб. м по сравнению с 2019 годом.