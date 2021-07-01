Российский газопровод Северный поток-2 - это проект, который ссорит и разъединяет всех. Это не только украинская проблема. Об этом в интервью LIGA.net рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

«Газопровод — это не кран, где ты его открыл, и вода потекла, все заработало. Это очень сложные процедуры сертификации, ввода в эксплуатацию. Каждая из этих процедур дает возможность сдержать проект от воплощения. Сейчас я согласен: ситуация выглядит плохо. Но мы продолжаем бороться», — сказал министр.

«Северный поток - 2»: США требуют от Германии установить «выключатель» на трубопроводе, а цены на газ в Европе взлетели выше 400 долларов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США.

Кроме того он заявил о готовности подать иск против Российской Федерации в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.

В 2020 году Украина сократила транзит газа через свою газотранспортную систему в Европу на 38% до 55,8 млрд куб. м по сравнению с 2019 годом.