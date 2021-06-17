Бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко заявил, что российский ведущий и актер Оскар Кучера должен быть лишен права въезда на Украину из-за посещения Крыма. Об этом неонацист 16 июня написал в своем Facebook

«Вот к нам еще один любитель гастролей по оккупированному Крыму грядет. 20 июня запланировано выступление гражданина России Оскара Кучеры. 31 марта 2020 года незаконно посетил временно оккупированный Крым, а также незаконно провел гастроли в Севастополе, 1 апреля был в Симферополе. Такие действия иностранца являются прямым основанием для запрета его въезда в Украину», — написал Стерненко.

Он обратил на этот факт внимание Службы безопасности, заявив, что его сотрудники просто обязаны принять меры.

«Справедливости ради вы делали то же самое»: Ирина Геращенко позавидовала чужим цветам © Ирина Геращенко/Фейсбук Александр Гутин.

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Обвинявшийся ранее в пытках, похищении и убийстве, но позже отпущенный под домашний арест Стерненко теперь, по всей видимости, решил стать еще и «смотрящим» за звездами.

Только за последнее время он «порешал» несколько таких вопросов: сначала заставил оправдываться Андрея Данилко, обвинив его в тайном выступлении «во вражьей России», потом объявил охоту на российского рэпера Басту (Василия Вакуленко), пообещав за его голову награду.

Успел Стерненко сорвать и выступление в Одессе молодого исполнителя Хабиба Шарипова, известного хитом «Ягода малинка». Его концерт должен был состояться 5 июня, но после угроз радикала организаторы мероприятия добровольно остановили продажу билетов.

*Деятельность организации запрещена в РФ