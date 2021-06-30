Украинский журналист Дмитрий Гордон записал видеообращение к российскому исполнителю Филиппу Киркорову, после того, как последнего сначала включили в черный список Украины, а потом убрали оттуда. Соответствующее видео опубликовано изданием «Бульвар Гордона» 29 июня

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«Филипп, я считаю тебя прекрасным певцом. Многие твои хиты до сих в сердце. Особенно старые. Ты хороший человек. Теперь, собственно, о плохом. я тебе хочу сказать о том, что у меня на душе. Филипп, Крым — это не Россия, Крым — это Украина! Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину. Не надо! Потому что здесь тебя не ждут. Я хотел бы, чтобы ты брал пример с Аллы Борисовны Пугачевой. Великой певицы и великой женщины. Ты где-нибудь слышал, чтобы она поддержала аннексию Крыма? Ты хоть раз видел, чтобы она приехала в Крым? Ты хоть раз слышал, чтобы она что-то плохое об Украине сказала? Может быть, поэтому Алла Борисовна отписалась от тебя в Instagram? Может быть, поэтому Алла Борисовна променяла тебя на Максима Галкина?» — сказал Гордон.

Он уточнил, что на Украине Киркорова захотят видеть только в том случае, если он публично заявит, что Крым — часть Украины и попросит у украинцев прощения за то, что не понял этого раньше.

Аналогичные слова прозвучали от Гордона и в адрес других российских звезд внесенных в черный список, журналист предложил им покаяться, иначе народ их никогда не простит, «никто не забыт, ничто не забыто, мы помним все хорошее, но мы не хотим, чтобы сюда приезжали враги», подытожил Гордон.

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В четверг, 24 июня, стало известно, что певцу Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину. В СБУ тогда заявили, что у ведомства «есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия РФ».

Через четыре дня имя артиста исключили из черного списка страны, в Службе безопасности это пояснили тем, что ведомству «требуется дополнительная доработка данного вопроса».

К слову, поп-король является Народным артистом Украины, это звание он получил в 2008 году, когда представлял украинскую певицу Ани Лорак на «Евровидении», она, кстати, заняла тогда второе место.