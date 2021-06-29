Поклонники 72-летней певицы Аллы Пугачевой обеспокоены: они заметили на странице своего кумира в Instagram странную активность, об этом 28 июня написала «Экспресс газета»

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Однако среди подписок Пугачевой фанаты заметили и сразу несколько страниц с молитвами и аккаунтов онлайн-батюшек, которые отвечают на насущные вопросы прямо в комментариях к публикациям.

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Известно, что Пугачева — человек воцерковленный, она посещает службы, отмечает православные праздники, поэтому поклонники артистки удивились: что нового ей могут сказать онлайн-батюшки?

Возможно, заметили самые впечатлительные фолловеры, у певицы серьезные проблемы со здоровьем, и она таким образом пытается облегчить свое состояние.

Другие пользователи заметили, что ничего страшного в подобных подписчиках нет, ведь каждый выбирает, что ему нравится, а православие не значит, что у человека какие-то проблемы.