На Пугачеву в Instagram подписано почти три миллиона человек, а вот у самой артистки на данный момент всего 109 подписок, в основном это друзья и коллеги певицы, такие как модельер Валентин Юдашкин, исполнитель Валерий Леонтьев, певец и автор песен Игорь Николаев и так далее.
Однако среди подписок Пугачевой фанаты заметили и сразу несколько страниц с молитвами и аккаунтов онлайн-батюшек, которые отвечают на насущные вопросы прямо в комментариях к публикациям.
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Известно, что Пугачева — человек воцерковленный, она посещает службы, отмечает православные праздники, поэтому поклонники артистки удивились: что нового ей могут сказать онлайн-батюшки?
Возможно, заметили самые впечатлительные фолловеры, у певицы серьезные проблемы со здоровьем, и она таким образом пытается облегчить свое состояние.
Другие пользователи заметили, что ничего страшного в подобных подписчиках нет, ведь каждый выбирает, что ему нравится, а православие не значит, что у человека какие-то проблемы.