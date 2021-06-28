«В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Службе безопасности Украины (СБУ) требуется дополнительная доработка данного вопроса», — разъяснили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в заявлении Минкульта уточняется, что запрет для Киркорова на Украине касается исключительно пересечения границы, но не творчества, «учитывая наличие судебных прецедентов по рассмотрению лент с участием Филиппа Киркорова».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИНКУЛЬТ УКРАИНЫ ИСКЛЮЧИЛ КИРКОРОВА ИЗ ЧЕРНОГО СПИСКА.
О том, что артисту запретили въезд на Украину стало известно в четверг, 24 июня. В СБУ тогда заявили, что у ведомства «есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия РФ».
Между тем, поп-король является народным артистом Украины, это звание он получил в 2008 году, когда представлял украинскую певицу Ани Лорак на «Евровидении», она, кстати, заняла тогда второе место.