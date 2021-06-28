Российского исполнителя Филиппа Киркорова исключили из черного списка Украины, где он пробыл в общей сложности четыре дня. В СБУ пояснили решение новой информацией из Министерства культуры. Об этом 27 июня написала газета «КП в Украине»

«В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Службе безопасности Украины (СБУ) требуется дополнительная доработка данного вопроса», — разъяснили в пресс-службе ведомства.

Украинские националисты атаковали поклонников Басты © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

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О том, что артисту запретили въезд на Украину стало известно в четверг, 24 июня. В СБУ тогда заявили, что у ведомства «есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия РФ».

Между тем, поп-король является народным артистом Украины, это звание он получил в 2008 году, когда представлял украинскую певицу Ани Лорак на «Евровидении», она, кстати, заняла тогда второе место.