По словам Крутого, его наследница смогла очаровать Пугачеву в еще совсем юном возрасте на одном из концертов совместных концертов поп-дивы и композитора.
«Алла Борисовна помнит ее с детства. Помню, у меня в Риге был какой-то юбилей. Сашка бегала по залу, а Пугачева за ней наблюдала. Потом подходит и говорит: "Я от твоей дочки глаз не могла оторвать!"» — рассказал Крутой.
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У Крутого две дочери, старшей Виктории 36 лет, младшей Александре — 17. Кстати, именно Саше композитор посвятил единственную татуировку на своем теле, артист нанес на палец ее дату рождения, в ответ девушка сделала такую же надпись с его днем рождения.