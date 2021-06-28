Композитор Игорь Крутой не скрывает, что не просто сотрудничает с певицей Аллой Пугачевой, но и много лет дружит с ней, а теплыми отношениями с примадонной, заявил на днях артист, он обязан своей дочери Саше. Об этом написал Blitz.plus

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«Алла Борисовна помнит ее с детства. Помню, у меня в Риге был какой-то юбилей. Сашка бегала по залу, а Пугачева за ней наблюдала. Потом подходит и говорит: "Я от твоей дочки глаз не могла оторвать!"» — рассказал Крутой.

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У Крутого две дочери, старшей Виктории 36 лет, младшей Александре — 17. Кстати, именно Саше композитор посвятил единственную татуировку на своем теле, артист нанес на палец ее дату рождения, в ответ девушка сделала такую же надпись с его днем рождения.