Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал журналистам, что на Евро-2020 болеет за сборную Украины. Такое заявление он сделал на днях в эфире Youtube-канала украинского рэпера Киевстонера

«Сейчас болею за сборную Украины. Украина показала просто удивительную игру, респект и уважуха Шеве (тренер украинской сборной — Андрей Шевченко. — Ред.), конечно. Видно, что много сил и интеллекта потрачено, вообще много горящих сердец. Посмотрел сборную России…» — рассказал рэпер.

«Баста — русня»: радикалы устраивают атаки на всех украинских концертах музыканта © Баста/Инстаграм

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Между тем, любовь Басты к Украине не совсем взаимна. Украинские радикалы преследуют артиста на всех его концертах, которые он за последние три дня дал в Киеве и Одессе.

Националисты требуют продлить Вакуленко запрет на въезд в страну, однако в Госпогранслужбе на это ответили, что на новую санкцию Баста пока «не заработал», так как больше не ездил в Крым.