«Сейчас болею за сборную Украины. Украина показала просто удивительную игру, респект и уважуха Шеве (тренер украинской сборной — Андрей Шевченко. — Ред.), конечно. Видно, что много сил и интеллекта потрачено, вообще много горящих сердец. Посмотрел сборную России…» — рассказал рэпер.
Сборная Украины вышла в плей офф Евро-2020 и уже в 1/8 финала сыграет со Швецией. Игра состоится 29 июня, по мнению букмекеров, фаворитом поединка являются скандинавы.
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Между тем, любовь Басты к Украине не совсем взаимна. Украинские радикалы преследуют артиста на всех его концертах, которые он за последние три дня дал в Киеве и Одессе.
Националисты требуют продлить Вакуленко запрет на въезд в страну, однако в Госпогранслужбе на это ответили, что на новую санкцию Баста пока «не заработал», так как больше не ездил в Крым.