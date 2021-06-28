Бывший руководитель одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко заявил, что главный директор по маркетингу торгово-промышленной группы Fozzy Group Вячеслав Баранский оскорбил украинцев, поддержав концерты Басты на Украине. Соответствующий пост неонацист разместил в Facebook 27 июня

На своей странице Стерненко опубликовал скриншоты маркетолога компании с концерта Басты, где Баранский пишет: «Красава, Баста. Сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села».

«Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине досталась только „гиднисть" и „европейские ценности"?», «Радует, что год от года еб***тая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое», — подписал еще две своих сториз Баранский.

«Баста — русня»: радикалы устраивают атаки на всех украинских концертах музыканта © Баста/Инстаграм

«Это были высказывания — грубые и циничные — для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Когда я писал про вышиванки, понимаю, в это теперь сложно поверить, но идея была в том, что мне хотелось бы, чтобы Украина используя свои супермощные символы, двигалась вперед, наполняла их новыми смыслами, создавала из таких элементов новую историю. Вперед нам нужно бежать в 2 раза быстрее европейских стран. И так по каждому тезису. Вкладывался один смысл, прочитался другой», — написал Баранский.

Fozzy Group — сеть супермаркетов, в том числе фармацевтических и магазинов мобильных устройств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «САМА ПРИРОДА ПРОТИВ»: УКРАИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ НЕ ПИШУТ ПЕСНИ НА РУССКОМ.

Рэперу Басте (Василию Вакуленко) был запрещен въезд на Украину, но по его истечении 25, 26 и 27 июня музыкант дал в стране несколько концертов, которые вызвали негодование радикалов. Они уверены, что рэпер продолжает представлять угрозу безопасности для страны, однако в Госпогранслужбе на это ответили, что на новый запрет Баста пока «не наработал», так как больше не ездил в Крым.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ