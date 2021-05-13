Участники украинской хип-хоп-группы ТНМК («Танец на площади Конго») рассказали журналистам, что у них никогда не получалось выпускать треки на русском языке, и в будущем изменять украинскому они не намерены. Об этом 13 мая написали «Факты»

«Это наше участие в строительстве того государства, о котором мы мечтаем. И это, конечно, влияет на все — и на наше творчество, и на наших поклонников. Именно поэтому мы и поем исключительно на украинском», — сказал Олег Михайлюта, известный поклонникам как Фагот.

«Какой-то датчик в организме говорит, что это правильно (петь по-русски. — Ред.). Мы пробовали переводить песни, были разные предложения по русскоязычным трекам, но сама природа была против этого», — добавил Фоззи, в миру Александр Сидоренко.

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Участник украинской хип-хоп-группы ТНМК Фоззи и солист коллектива Фагот поддержали государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году. В последних интервью музыканты осуждали коллег по сцене, которые приняли решение выступать в России, заявив, что формулировка «я вне политики, а пою для людей» — просто отговорка для людей, которые не ценят свою родину.

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При этом многие российские артисты на Украине внесены в черный список и лишены права въезда на территорию государства. Таким образом в стране реагируют на «аннексию» Крыма, в то время как жители полуострова сами проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации.